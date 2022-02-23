ارتفاع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر خلال التعاملات المسائية



كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر خلال التعاملات المسائية بشكل طفيف، وزاد الجرام جنيهًا واحدًا، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، بسبب ارتفاع المعدن عالميا، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية.

وتشهد حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ منتصف ديسمبر الماضي، وفقا لنجيب.

وارتفع الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر خلال العام الماضي بنسبة 42%، مقارنة بعام 2020، مدفوعًا بتراجع سعر الذهب عالميًا والتعافي الاقتصادي، بحسب بيانات المجلس العالمي للذهب.

وبلغ حجم الطلب على المشغولات الذهبية في مصر خلال العام الماضي 27.9 طن، مقارنة بـ 19.7 طن في 2020، بارتفاع نسبته 42%.

وخلال الربع الرابع في عام 2021 قفز الطلب على المشغولات الذهبية في مصر بنسبة 15% ليسجل 6.8 طن مقارنة بـ 5.9 طن في نفس الربع في 2020، مدفوعًا بتراجع كبير في سعر الذهب عالميًا خلال هذه الفترة.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 553 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 711 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 829 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 947 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب عند 6632 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

ارتفع سعر الذهب عالميًا خلال جلسة اليوم الأربعاء، إلى حوالي 1900 دولارا للأوقية، بزيادة قدرها 0.12%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، في الساعة 4:24 عصرًا بتوقيت القاهرة.

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