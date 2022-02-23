"سولارايز إيجيبت" توقع اتفاقية شراء ومشاريع مشتركة مع "أمارينكو"

القاهرة – مصراوي:

وقعت شركة سولارايز إيجيبت، اتفاقية شراكة نهائية مع مجموعة أمارينكو، لاستحواذ مجموعة أمارينكو على 74٪ من حصص سولارايز إيجيبت، كما تعمل على تطوير 300 ميجاوات من الأصول بميزانية تقدر بـ 4 مليارات جنيه (255 مليون دولار أمريكي) وذلك خلال السنوات الأربع المقبلة.

وقالت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، إن المشروع المشترك الجديد والمشار إليه باسم " سولارايز إيجيبت| أمارنكو آند كو"، يعمل على تطوير مشاريع الطاقة الشمسية في مصر، كما يقوم بتزويد العملاء بمصدر نظيف للكهرباء بسعر تنافسي، مما يجعلهم أكثر قدرة على المنافسة ويقلل من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون.

وسولارايز إيجيبت تعد واحدة من رواد السوق في فئتها، كما أن مجموعة أمارينكو قامت باستثمار أكثر من 500 مليون يورو في تطوير الطاقة الشمسية على مستوى العالم. ومن المتوقع أن يعزز الاندماج الجديد من مكانة الشركتين في مجال الطاقة.

وأمارينكو هي شركة رائدة في إنتاج الطاقة الشمسية المستقلة تتمتع بنشاط واسع في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ.