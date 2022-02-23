

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع منتصف التعاملات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، على الرغم من هبوط المعدن عالميا، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية.

وكان سعر جرام الذهب هبط 3 جنيهات في بداية تعاملات اليوم.

وتشهد حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ منتصف ديسمبر الماضي، وفقا لنجيب.

وارتفع الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر خلال العام الماضي بنسبة 42%، مقارنة بعام 2020، مدفوعًا بتراجع سعر الذهب عالميًا والتعافي الاقتصادي، بحسب بيانات المجلس العالمي للذهب..

وبلغ حجم الطلب على المشغولات الذهبية في مصر خلال العام الماضي 27.9 طن، مقارنة بـ 19.7 طن في 2020، بارتفاع نسبته 42%.

خلال الربع الرابع في عام 2021 قفز الطلب على المشغولات الذهبية في مصر بنسبة 15% ليسجل 6.8 طن مقارنة بـ 5.9 طن في نفس الربع في 2020، مدفوعًا بتراجع كبير في سعر الذهب عالميًا خلال هذه الفترة.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 552 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 710 جنيهات للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 828 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 946 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 6624 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

تراجع سعر الذهب عالميًا في منتصف جلسة اليوم الأربعاء، إلى حوالي 1894 دولارا للأوقية، بتراجع قدره 0.20%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، في الساعة 12:21 طهرًا بتوقيت القاهرة.

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