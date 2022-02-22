توترات روسيا وأوكرانيا تهبط بالبورصة 1.6% بعد ساعتين من بداية التداولات

كتبت- شيرين صلاح:

واصل المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.65% إلى مستوى 11312 نقطة، بعد ساعتين من بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وهبط مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.96%، كما صعد مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.22%.

وقال إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني بشركة نعيم لتداول الأوراق المالية، لمصراوي، إن تراجع مؤشرات البورصة بعد ساعتين من تداولات جلسة اليوم الثلاثاء يرجع إلى التأثر بجميع البورصات الأخرى والتي سجلت مؤشراتها هبوطًا بسبب تطور الأحداث السياسية بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف النمرو، أن توقيع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، مع قادة الانفصاليين في أوكرانيا اتفاقيات صداقة ودعم مشترك، ما يوحي بأنه ربما انخرط بشكل مباشر في الحرب، أثر على جميع البورصات على مستوى العالم سواء المصرية أو الخليجية أو البورصة الأمريكية.