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توترات روسيا وأوكرانيا تهبط بالبورصة 1.6% بعد ساعتين من بداية التداولات

11:52 ص الثلاثاء 22 فبراير 2022
توترات روسيا وأوكرانيا تهبط بالبورصة 1.6% بعد ساعتين من بداية التداولات

البورصة

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كتبت- شيرين صلاح:

واصل المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.65% إلى مستوى 11312 نقطة، بعد ساعتين من بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وهبط مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.96%، كما صعد مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.22%.

وقال إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني بشركة نعيم لتداول الأوراق المالية، لمصراوي، إن تراجع مؤشرات البورصة بعد ساعتين من تداولات جلسة اليوم الثلاثاء يرجع إلى التأثر بجميع البورصات الأخرى والتي سجلت مؤشراتها هبوطًا بسبب تطور الأحداث السياسية بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف النمرو، أن توقيع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، مع قادة الانفصاليين في أوكرانيا اتفاقيات صداقة ودعم مشترك، ما يوحي بأنه ربما انخرط بشكل مباشر في الحرب، أثر على جميع البورصات على مستوى العالم سواء المصرية أو الخليجية أو البورصة الأمريكية.

وعززت روسيا حوالي 150 ألف جندي على طول حدودها مع أوكرانيا، وقالت إدارة بايدن الأسبوع الماضي إن ما يصل إلى 7000 جندي إضافي انضموا.

وأثارت التوترات العسكرية مخاوف من أن روسيا ربما تستعد لغزو أوكرانيا، مما أثار مخاوف من تكرار ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014، وفقا للشبكة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 1.15% إلى مستوى 11501 نقطة، في نهاية تعاملات أمس الاثنين، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب.

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