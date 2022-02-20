البورصة تتراجع في بداية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.13% إلى مستوى 11520 نقطة، في بداية تعاملات اليوم الأحد.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.02%، وانخفض مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.05%.

وكانت المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجعت بنسبة 0.29% إلى مستوى 11535 نقطة، في نهاية تعاملات جلسة الخميس الماضي.