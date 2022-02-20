أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أخبار BBC الطقس أوكرانيا

البورصة تتراجع في بداية تعاملات اليوم الأحد

10:28 ص الأحد 20 فبراير 2022
البورصة تتراجع في بداية تعاملات اليوم الأحد

البورصة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.13% إلى مستوى 11520 نقطة، في بداية تعاملات اليوم الأحد.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.02%، وانخفض مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.05%.

وكانت المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجعت بنسبة 0.29% إلى مستوى 11535 نقطة، في نهاية تعاملات جلسة الخميس الماضي.

البورصة مؤشرات البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2071

إصابات اليوم

61

وفيات اليوم

1981

متعافون اليوم

463370

إجمالي الإصابات

23580

إجمالي الوفيات

395235

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا