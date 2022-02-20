البورصة تتراجع في بداية تعاملات اليوم الأحد
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.13% إلى مستوى 11520 نقطة، في بداية تعاملات اليوم الأحد.
وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.02%، وانخفض مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.05%.
وكانت المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجعت بنسبة 0.29% إلى مستوى 11535 نقطة، في نهاية تعاملات جلسة الخميس الماضي.
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