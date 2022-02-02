المركزي: 41% ارتفاعا في حصيلة الصادرات بالربع الأول من العام المالي

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات البنك المركزي أن حصيلة مصر من الصادرات خلال الربع الأول من العام المالي الجاري ارتفعت بنسبة 40.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020-2021.

وبحسب بيان من البنك المركزي عن ميزان المدفوعات اليوم الأربعاء، سجلت حصيلة الصادرات نحو 8.9 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2021-2022 مقابل نحو 6.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت صادرات مصر غير البترولية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى نحو 6 مليارات دولار مقابل نحو 4.7 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة 27.2%.

وقال المركزي إن الزيادة في الصادرات غير البترولية تركزت في المركبات غير العضوية أو العضوية، والأسمدة الفوسفاتية أو المعدنية، والأسلاك والكابلات، والبوليميرات إيثيلين وبروبيلين.

وبحسب المركزي، ارتفعت الصادرات البترولية في الربع الأول من العام المالي الجاري إلى نحو 2.9 مليار دولار مقابل نحو 1.6 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2020-2021 بنسبة زيادة 81.3%.

في المقابل ارتفعت مدفوعات مصر عن الواردات خلال الربع الأول من العام المالي 2021-2022 إلى نحو 19.9 مليار دولار مقابل نحو 14.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة 34.3%.

وزادت الواردات غير البترولية إلى نحو 16.9 مليار دولار خلال الربع الأول مقابل نحو 13.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي الماضي بزيادة نحو 26.5%.

وقال المركزي إن الزيادة في الواردات غير البترولية تركزت في محضرات الصيدلية والشاش والأمصال (في ظل جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا)، إلى جانب فول الصويا، والبوليميرات بروبيلين، والحديد صب زهر، والقمح، وذلك لارتفاع أسعارها العالمية.

وارتفعت الواردات البترولية إلى نحو 3 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل نحو 1.5 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2020-2021 بزيادة 106.1%.

وارتفع عجز الميزان التجاري إلى نحو 11.1 مليار دولار في الربع الأول مقابل نحو 8.6 مليار دولار في الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة 29.4%.

وزاد عجز الميزان التجاري غير البترولي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى نحو 11 مليار دولار مقابل نحو 8.7 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي بنسبة زيادة 26.1%.

بينما تحول الميزان البترولي من الفائض بنحو 143.7 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي الماضي إلى عجز بنحو 101.1 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري.