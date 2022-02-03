ارتفاع طفيف في سعر الذهب اليوم في مصر مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع بداية التعاملات بشكل طفيف، وزاد الجرام جنيها واحدا، مقارنة بمستواه أمس، على الرغم من تراجع المعدن عالميًا.

وتشهد حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ منتصف ديسمبر الماضي، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، على الرغم من مرور العديد من المناسبات خلال الفترة الماضية.

وارتفع الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر خلال العام الماضي بنسبة 42%، مقارنة بعام 2020، مدفوعًا بتراجع سعر الذهب عالميًا والتعافي الاقتصادي، بحسب بيانات المجلس العالمي للذهب.

وبلغ حجم الطلب على المشغولات الذهبية في مصر خلال العام الماضي 27.9 طن، مقارنة بـ 19.7 طن في 2020، بارتفاع نسبته 42%.

خلال الربع الرابع في عام 2021 قفز الطلب على المشغولات الذهبية في مصر بنسبة 15% ليسجل 6.8 طن مقارنة بـ 5.9 طن في نفس الربع في 2020، مدفوعًا بتراجع كبير في سعر الذهب عالميًا خلال هذه الفترة.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 529 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 680 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 793 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 906 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

زاد سعر الجنيه الذهب إلى 6344 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

تراجع سعر الذهب عالميًا في الساعات الأولى من بداية تعاملات جلسة اليوم الخميس، إلى 1805 دولار للأوقية، بهبوط طفيف قدره 0.07%، في الساعة 9:14 صباحا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.