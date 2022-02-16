البترول: توقيع اتفاقيات بـ 1.5 مليار دولار لتمويل إنشاء مجمع إنتاج السولار

كتب – مصطفى عيد:

أعلنت وزارة البترول، في بيان اليوم الأربعاء، توقيع عقود لتمويل مشروع مجمع إنتاج السولار (التكسير الهيدروجينى للمازوت) بأسيوط بقيمة حوالي 1.5 مليار دولار من 6 بنوك ومؤسسات تمويل دولية خلال فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجبس 2022.

وتم التوقيع مع مؤسسة سى دى بى الإيطالية، بنك كريدى أجريكول للاستثمار والتمويل، بنك يونى كريديت إيطاليا، بنك اتش اس بى سى الشرق الأوسط، بنك بى إن بى باريبا فرنسا وبنك سوسيتيه جنرال فرنسا، وبضمان مؤسسة تنمية الصادرات الإيطالية ساتشى، وفقا للبيان.

ويقوم تحالف البنك الأهلى المصرى وبنك الكويت الوطنى بدور المستشار المالى للمشروع، كما يقوم بنك كريدى أجريكول بدور بنك الهيكلة والمنسق العام للتمويل، ويقوم بنك اتش إس بى سى بدور وكيل عام التسهيلات.

وقال طارق الملا وزير البترول، إن مشروع مجمع إنتاج السولار بأسيوط يعد واحدًا من أهم مشروعات الخطة الاستراتيجية لوزارة البترول والثروة المعدنية، لتحديث قطاع التكرير بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى والالتزام بالمعايير البيئية العالمية.

ويعمل المجمع على تحويل المازوت الناتج من عمليات التكرير بمعمل شركة أسيوط لتكرير البترول - والذى يعد منتج منخفض القيمة إلى منتجات بترولية عالية القيمة الاقتصادية وذات مواصفات بيئية عالمية مثل السولار بالمواصفات الأوروبية (يورو 5) والبوتاجاز بكميات تحقق الاكتفاء الذاتى لصعيد مصر من المنتجات البترولية خاصةً السولار.

وقال إن هذا سيكون له بالغ الأثر فى تقليص فاتورة استيراد المنتجات البترولية حيث تبلغ قيمة المنتجات المصنعة بالمجمع والتى يتم حالياً استيرادها من الخارج إلى ما يزيد عن مليار ونصف المليار دولار سنوياً، بالإضافة إلى تقليص المصروفات اللوجستية حيث يتم تصنيع المنتج فى نفس النطاق الجغرافى للسوق المستهدف.

ويستخدم المشروع أحدث التقنيات الفنية فى إنشاء المجمع بالإضافة إلى نظام التصريف الصفرى للسوائل، ويتميز بالتوافق البيئي، كما يلتزم ويسهم فى تطوير المجتمع المحلى وفتح آفاق جديدة للتنمية فى صعيد مصر.

يذكر أنه تم توقيع عقد المقاول العام للمشروع خلال فعاليات مؤتمر إيجبس 2020 وجارى تنفيذ أعمال المشروع ومخطط الانتهاء من أعمال الإنشاءات خلال الربع الأخير من عام 2023، وفقا للبيان.