افتتاح خدمة الشباك الواحد بجهاز تنمية المشروعات تجريبيا خلال شهرين

كتب- مصطفى عيد:

قال عبد الحميد طنطاوي مدير إدارة الشباك الواحد بجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إنه سيتم افتتاح خدمة الشباك الواحد بفرع القاهرة بمدينة نصر بجوار هيئة الاستثمار خلال شهر أو شهرين من الآن للعمل بشكل تجريبي بعد تطويرها.

وأضاف طنطاوي، خلال ورشة عمل نظمها جهاز تنمية المشروعات عن قانون تنمية المشروعات اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تعميم التجربة على باقي فروع الجهاز الـ 33 بعد تقييم تقديمها بفرع القاهرة وهو ما قد يستغرق نحو 6 أشهر.

وذكر أن الخدمة في الأصل متوفرة في الفروع ولكن ما سيتم افتتاحه وتعميمه هو الخدمة بعد تطويرها، بما يتلافى أي عيوب في تقديمها بشكلها الحالي خاصة مع تطبيق قانون تنمية المشروعات الجديد.

وأوضح طنطاوي أنه يتم من خلال الخدمة مع تطبيق القانون الجديد الحصول على موافقة العديد من الجهات المعنية بالمشروع المتقدمة للحصول على الترخيص عبر شباك واحد في فترة تصل إلى حدود 10 أيام فقط في بعص الحالات، مشيرا إلى أنه يتم أحيانا العمل على تيسير الإجراءات بأكثر مما ينص عليه القانون ولكن دون الإخلال به.

وذكر أن تم إصدار حوالي 17 ألف رخصة للمشروعات منذ مايو الماضي بين مؤقت جديد ومؤقت توفيق أوضاع ونهائي وغيرها منها 1700 رخصة نهائية لمشروعات كانت بحاجة لتوفيق أوضاع.