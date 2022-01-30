ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم الأحد
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.11% إلى مستوى 11512 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأحد.
وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.09%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.15%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.37% إلى مستوى 11499 نقطة، مع نهاية تعاملات الأربعاء الماضي، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين الأجانب والعرب.
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