الضرائب: تشكيل وحدة لمحاسبة أصحاب سيارات الأجرة والنقل الخفيف بمنطقة القاهرة رابع

كتب- مصطفى عيد:

أعلن رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، تشكيل وحدة تختص بمحاسبة أصحاب ملفات سيارات الأجرة والنقل الخفيف حتى 5 أطنان بمنطقة القاهرة رابع، وتدخل هذه الوحدة ضمن الاختصاص الجغرافي للمأموريات التابعة للمنطقة.

وقال عبد القادر، في بيان للمصلحة اليوم الأحد، إن تشكيل هذه الوحدة يأتي تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم 596 لسنة 2021، مؤكدًا المتابعة المستمرة من الوزير لسير عملية التطوير والدمج في منطقة القاهرة رابع بهدف ضمان تقديم الخدمات الضريبية للممولين بالشكل المرجو.

وأوضح الدكتور السيد صقر، رئيس قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ بمصلحة الضرائب، أن تشكيل هذه الوحدة يأتي للتيسير علي أصحاب هذه السيارات ولسرعة إنجاز الخدمات الخاصة بهم وتقديمها بالكفاءة المطلوبة، مثل خطابات للورثة والمرور وغيرها، مما يؤدي إلى توفير جهد ووقت هذه الفئة.

وأشار إلى أن عدد الملفات العاملة لسيارات الأجرة والنقل الخفيف حتى 5 أطنان يبلغ ما يقرب من 107 آلاف ملف، موضحا أن هذه الوحدة تقع في منطقة المعادى تحديدا أعلى مترو ماركت بكورنيش النيل.

وقال صقر إن المصلحة تقوم بالعديد من الإجراءات لتقديم خدمات ضريبية متميزة للممولين وتيسيرًا عليهم خاصة مع تطبيق دمج مأموريات القيمة المضافة ومأموريات الدخل من حيث الهيكل الوظيفي والمباني وإجراءات العمل، في 10 مأموريات تابعة لمنطقة القاهرة رابع بالتزامن مع نشر منظومة الأعمال الضريبية الجديدة، لافتًا إلى أن دمج المأموريات على مستوى الجمهورية يتم تدريجيًا.

وأضاف أن الممولين يمكنهم التواصل مع المصلحة من خلال الخط الساخن (١٦٣٩٥) والخاص بمركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة والذى يرد على كافة الاستفسارات ، ويقدم الحلول للمشكلات.

وذكر صقر أن وحدة الإعلام بالمصلحة تنظم ندوات عن كيفية التسجيل وتقديم الإقرارات على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة لممولي مأموريات منطقة ضرائب القاهرة رابع، وكذلك ندوات عن تقديم الإقرار على منظومة الإقرارات الإلكترونية للأشخاص الطبيعيين والاعتبارية أونلاين حتى نهاية أبريل 2022، ويتم الإعلان عن هذه الندوات والرابط الخاص بها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك.