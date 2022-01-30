فوري: معاملات المدفوعات تخطت 11 مليار جنيه العام الماضي

11:27 ص الأحد 30 يناير 2022
فوري: معاملات المدفوعات تخطت 11 مليار جنيه العام الماضي

شركة فوري

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كتبت – شيماء حفظي:

قالت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، في بيان للبورصة اليوم الأحد، إن معاملات قطاع قبول المدفوعات تخطت 11 مليار جنيه في عام 2021.

وتوفر فوري خدمة Fawry Accept لحلول السداد عبر نقاط البيع لدى تجار التجزئة والإنترنت، بحسب البيان.

وبلغت قيمة المدفوعات عبر ماكينات فوري نحو 6 مليارات جنيه بارتفاع بنسبة 232% مقارنة بعام 2020، من خلال ماكينات فوري لدى 150 ألف تاجر، فيما ارتفعت المدفوعات عبر الإنترنت العام الماضي بنسبة 400% لتصل إلى 5 مليارات جنيه، وفقا للبيان.

وتأسست فوري في 2008 وهي شركة رائدة في توفير حلول المدفوعات الإلكترونية وتقدم خدمات سداد الفواتير إلكترونيا وشحن الهواتف المحمولة والتذاكر الإلكترونية واشتراكات تلفزيون الكابل.

شركة فوري نقاط البيع المدفوعات الإلكترونية فوري

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