ارتفاع الكوسة والفاصوليا.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين

10:18 ص الإثنين 03 يناير 2022
ارتفاع الكوسة والفاصوليا.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين

سوق خضار

كتبت- شيرين صلاح:
ارتفعت أسعار 5 أصناف من الخضروات والفاكهة بين 50 قرشا و1.5 جنيه، اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.
ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضراوات يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
البطاطس بين 2 و4.5 جنيه.
البصل بين 2 و2.75 جنيه.
الكوسة بين 4 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.
الفاصوليا بين 6 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.
الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 3 و8 جنيهات، بزيادة 1.5 جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 3 و8 جنيهات.
الملوخية بين 3 و6 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.
الخيار البلدي بين 3 و7 جنيهات.
البسلة بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.
البرتقال البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات.
اليوسفي بين 2.5 و4.5 جنيه.
الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.
الجوافة بين 4 و7 جنيهات.
الرمان بين 6 و9 جنيهات.
الموز البلدي بين 5 و9 جنيهات.
سوق العبور سعر كيلو الطاطم سعر كيلو البطاطس سعر كيلو البصل سعر كيلو الخيار البلدي أسعار الخضروات أسعار الفاكهة

الخبر التالى:

البورصة تواصل التراجع في بداية تعاملات اليوم الاثنين

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
801

إصابات اليوم

29

وفيات اليوم

436

متعافون اليوم

387159

إجمالي الإصابات

21797

إجمالي الوفيات

321568

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا