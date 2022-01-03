البورصة تواصل التراجع في بداية تعاملات اليوم الاثنين

10:24 ص الإثنين 03 يناير 2022
البورصة تواصل التراجع في بداية تعاملات اليوم الاثنين

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.05% إلى مستوى 11915 نقطة في نهاية تداولات جلسة اليوم الاثنين.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.32%، وكذلك مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.25%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.33% إلى مستوى 11909 نقاط في نهاية تداولات جلسة أمس الأحد، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين العرب والأجانب.

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