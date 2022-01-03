3 جنيهات تراجعًا في سعر الذهب اليوم الاثنين بمصر مع بداية التعاملات

كتبت-شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع بداية التعاملات، وهبط الجرام 3 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس، بسبب تراجع سعر المعدن عالميًا.

وتشهد حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ بداية الشهر الجاري، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية في وقت سابق لمصراوي.

وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية.

وكانت مبيعات الذهب تراجعت خلال الربع الأخير من العام الجاري، خاصة مع بداية العام الدراسي، وفقا لقول إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات لمصراوي في وقت سابق.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 534 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 689 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 798 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 915 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 6384 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

انخفض سعر الذهب عالميًا في الساعات الأولى من بداية تعاملات جلسة الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، سجل نحو 1825 دولارا للأوقية، بتراجع نسبته 0.22%، في الساعة 8:51 صباحا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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