ارتفاع طفيف في سعر الذهب اليوم بمصر خلال التعاملات بعد تراجع كبير

كتبت-دينا خالد:

ارتفع سعر الذهب خلال تعاملات اليوم السبت، جنيها واحدا، مقارنة بأسعار تعاملات الصباح، يحسب ما قاله نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقا.

وكانت أسعار الذهب فقدت نحو 20 جنيها، خلال يومين متأثرة بتراجع سعر الخام عالميا.

أسعار الذهب اليوم

بلغت أسعار الذهب عيار 14 إلى 524 جنيها للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 18 إلى 674 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 إلى 786 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 إلى 898 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب إلى 6288 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميا

هبط سعر الذهب عالميًا بنهاية تعاملات أمس آخر جلسات الأسبوع، بنسبة 0.33% إلى 1791.5 دولارا للأوقية، متأثرًا بارتفاع الدولار، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

وعزز الدولار مكاسبه أمس، متجها نحو أكبر زيادة أسبوعية في 7 أشهر، إذ تتدعم مكاسب العملة الأميركية مقابل العملات الرئيسية الأخرى بتوقعات رفع أسعار الفائدة.

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