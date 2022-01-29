ارتفاع البطاطس والبسلة.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق الجملة

10:31 ص السبت 29 يناير 2022
ارتفاع البطاطس والبسلة.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق الجملة

سوق خضار

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كتبت-دينا خالد:

ارتفعت أسعار البطاطس والفاصوليا والبسلة، بينما تراجعت أسعار الكوسة، خلال تعاملات اليوم السبت مقارنة بأسعار أمس.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و4 جنيهات

البطاطس بين 2 4.75 جنيه، بارتفاع جنيه.

البصل بين 1.25 و2.75 جنيه.

الكوسة بين 3.5 و8 جنيهات، بتراجع 75 قرشا.

الفاصوليا بين 6 جنيهات و12 جنيها، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين 3 و9 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و8 جنيهات.

الملوخية بين 3 و10 جنيهات.

الخيار الصوب بين 4 و9 جنيهات.

البسلة بين 4 و6 جنيهات، بارتفاع جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

البرتقال البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات.

اليوسفي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 5 و10 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 6 و9 جنيهات.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الخضروات البطاطس سوق العبور

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