بعد انخفاض 15 جينها أمس.. سعر الذهب اليوم يواصل التراجع

09:12 ص الجمعة 28 يناير 2022
بعد انخفاض 15 جينها أمس.. سعر الذهب اليوم يواصل التراجع

سعر الذهب

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كتبت – شيماء حفظي:

واصل سعر الذهب اليوم الجمعة تراجعه في مصر، في بداية التعاملات، وانخفض سعر الجرام 3 جنيهات مقارنة بختام تعاملات أمس.

وفقد الذهب أمس 15 جنيها خلال التعاملات متأثرا بتراجع سعر الخام عالميا.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 524 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 675 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 788 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 901 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 6304 جنيهات، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميا

هبط سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات أمس الخميس، إلى 1798 دولارا للأوقية، بتراجع قدره 1.14%، في الساعة 4:30 عصرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بسبب ارتفاع الدولار بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن تلميحات برفع الفائدة خلال الفترة المقبلة.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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