سعر الذهب اليوم في مصر يتراجع ببداية التعاملات

كتبت – شيماء حفظي:

تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة، خلال بداية التعاملات، جنيهين للجرام، بعدما قفز أمس 7 جنيهات.

سعر الذهب اليوم

بلغت أسعار الذهب عيار 14 عند 534 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 عند 687 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 عند 802 جنيه للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 عند 917 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 6416 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميا

تراجع سعر الذهب عالميًا اليوم إلى 1831 دولارا للأوقية، مقارنة بنحو 1844 دولارا للأوقية أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وخلال جلسة الأربعاء الماضي قفز الذهب بنحو 1.6%، وزاد سعر الأوقية بحوالي 29 دولارا ليتجاوز مستوى 1840 دولارا.

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