البورصة تواصل التراجع في بداية تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.22% إلى مستوى 11689 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الخميس.

وتراجع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.02%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.07%.

وكان المؤشر الرئيسي EGX30 انخفض بنسبة 1.4% إلى مستوى 11715 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة أمس الأربعاء.