البورصة تواصل التراجع في بداية تعاملات اليوم الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.22% إلى مستوى 11689 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الخميس.
وتراجع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.02%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.07%.
وكان المؤشر الرئيسي EGX30 انخفض بنسبة 1.4% إلى مستوى 11715 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة أمس الأربعاء.
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