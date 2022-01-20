البورصة تواصل التراجع في بداية تعاملات اليوم الخميس

10:20 ص الخميس 20 يناير 2022
البورصة تواصل التراجع في بداية تعاملات اليوم الخميس

البورصة

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كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.22% إلى مستوى 11689 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الخميس.

وتراجع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.02%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.07%.

وكان المؤشر الرئيسي EGX30 انخفض بنسبة 1.4% إلى مستوى 11715 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة أمس الأربعاء.

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