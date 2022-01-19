بحد أدنى 175 جنيهًا.. المالية تعلن تفاصيل زيادة الحافز للموظفين بداية من يوليو

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه سيتم اعتبارًا من أول يوليو 2022 زيادة الحافز الإضافي الشهري للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء، قال الوزير إن هذه الزيادة ستكون بواقع 175 جنيهًا لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و225 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة، و275 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثانية، و325 جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى.

وأضاف أن هذه الزيادة تتضمن أيضا 350 جنيهًا لشاغلي درجة مدير عام، و375 جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية، و400 جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها.

وذكر الوزير أنه يستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.

وأوضح أن الحد الأدنى للزيادة التي يستفيد بها العاملون بالجهاز الإدارى للدولة على ضوء العلاوة الدورية أو الخاصة والحافز الإضافي تبلغ 275 جنيهًا للدرجة السادسة و618 جنيهًا للدرجة الممتازة.