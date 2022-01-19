الاتصالات و"دل" تطلقان مبادرة لتدريب طلاب 5 جامعات على الذكاء الاصطناعي

كتب- علاء حجاج:

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع شركة " دِل تكنولوجيز" مبادرة لتدريب طلاب خمس جامعات في موضوعات الذكاء الاصطناعي.

وقال بيان من وزارة الاتصالات اليوم الأربعاء إن "دِل تكنولوجيز" ستقدم من خلال هذه المبادرة ورش تدريبية في علم البيانات و وتحليلات البيانات الضخمة بالإضافة إلى ورش عمل حول هندسة البيانات للطلاب فى كل من جامعة القاهرة، وجامعة عين شمس، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة الألمانية بالقاهرة، والجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وستقدم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات موضوع دراسة حالة والتي ستحولها شركة "دل تكنولوجيز" إلى دراسة حالة تقنية بحيث تمكن الطلاب من ممارسة وتعلم تطبيقات الذكاء الاصطناعي على أن يتم دمج دراسة الحالة كجزء عملي من مقررات الذكاء الاصطناعي للجامعات الخمسة ولمدة خمس سنوات أكاديمية متتالية بدءًا من 2021-2022 حتى 2025-2026.

ومن خلال هذا التعاون ستطبق شركة دل تكنولوجيز برنامج " تدريب المدربين" والذي من شأنه توفير حصص تدريبية لأساتذة الجامعات حول موضوعات تكنولوجية مختلفة للذكاء الإصطناعي،وسيتم إطلاق مسابقة فى نهاية العام الدراسي حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي لاختيار أفضل ثلاثة مشاريع قدمها الطلاب.

قالت جلستان رضوان، مستشارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعي بأن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والتي يعد بناء القدرات من أهم محاورها.

وأضافت "لا يقتصر بناء القدرات على المعلومات النظرية فقط ولكن لابد من ربط الدراسة بالواقع التطبيقي، والذي يتمثل في استخدامات الذكاء الاصطناعي لتطوير وتنمية القطاعات المختلفة. لذا، فإن البرنامج يتضمن ورش عمل مع الطلبة لتعريفهم بالمشروعات التي تقوم الدولة بتنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص وتدريبهم على المشاركة فيها، نبدأ اليوم بخمس جامعات ونأمل بعد نجاح المرحلة الأولى في تعميمها على كافة الجامعات في مصر".

وقال ماجد محمود، مدير مركز التميز بشركة دِل تكنولوجيز في مصر إن هذه المبادرة تؤكد أهمية التعلم ومواكبة العصر وتغيراته المتسارعة ونعتقد أنها خطوة مهمة نحو تحقيق استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي.

أضاف أن الذكاء الاصطناعي أصبح مكون أساسي في حياتنا اليومية على مختلف القطاعات.