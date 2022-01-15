سعر الذهب اليوم في مصر مع بداية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

استقر سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم السبت، عند أسعار أمس، على الرغم من تراجع أسعار المعدن عالميا، بنهاية التعاملات أمس.

وتشهد حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ بداية الشهر الجاري، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وكانت مبيعات الذهب تراجعت خلال الربع الأخير من العام الماضي، خاصة مع بداية العام الدراسي، وفقا لقول إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات لمصراوي في وقت سابق.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14عند 530 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 681 جنيها للجرام.

وبقى سعر الذهب عيار 21 ثابتا عند 795 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 908.5 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب عند 6360 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

وأغلق سعر الذهب العالمي تعاملات نهاية الأسبوع أمس على انخفاض بنسبة 0.25%، إلى 1817 دولارًا للأوقية.

واليوم وغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.

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