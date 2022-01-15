سعر الذهب اليوم في مصر مع بداية التعاملات

10:12 ص السبت 15 يناير 2022
سعر الذهب اليوم في مصر مع بداية التعاملات

استقرار سعر الذهب محليا

كتبت- دينا خالد:

استقر سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم السبت، عند أسعار أمس، على الرغم من تراجع أسعار المعدن عالميا، بنهاية التعاملات أمس.

وتشهد حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ بداية الشهر الجاري، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وكانت مبيعات الذهب تراجعت خلال الربع الأخير من العام الماضي، خاصة مع بداية العام الدراسي، وفقا لقول إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات لمصراوي في وقت سابق.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14عند 530 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 681 جنيها للجرام.

وبقى سعر الذهب عيار 21 ثابتا عند 795 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 908.5 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب عند 6360 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

وأغلق سعر الذهب العالمي تعاملات نهاية الأسبوع أمس على انخفاض بنسبة 0.25%، إلى 1817 دولارًا للأوقية.

واليوم وغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

سعر الذهب اليوم الذهب الجنيه الذهب

الخبر التالى:

الكوسة عند 9 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق الجملة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1011

إصابات اليوم

21

وفيات اليوم

912

متعافون اليوم

396699

إجمالي الإصابات

22063

إجمالي الوفيات

330714

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل | الطقس أمطار غزيرة وتوجيهات حكومية عاجلة للمحافظات وتحذيرات للمواطنين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا