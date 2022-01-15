الكوسة عند 9 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق الجملة
كتبت- دينا خالد:
استقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة اليوم السبت، عند أسعار أمس، في سوق الجملة بالعبور.
وسجل سعر كيلو الطماطم بين 1.5 و3.5 جنيه، والكوسة بين 3 جنيهات و9 جنيهات، الليمون البلدي بين 5 و9 جنيهات.
ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.5 و3.5 جنيه.
البطاطس بين 2 و3.75 جنيه.
البصل بين 2 و2.75 جنيه.
الكوسة بين 3 جنيهات و9 جنيهات.
الفاصوليا بين 6 و9 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 3 و8 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 3 و8 جنيهات.
الملوخية بين 3 و10 جنيهات.
الخيار البلدي بين 3 و7 جنيهات.
البسلة بين 4 و5 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.
البرتقال البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات.
اليوسفي بين 2.5 و4.5 جنيه.
الليمون البلدي بين 5 و9 جنيهات.
الجوافة بين 4 و7 جنيهات.
الرمان بين 6 و9 جنيهات.
الموز البلدي بين 5 و9 جنيهات.
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