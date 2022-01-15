الكوسة عند 9 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق الجملة

10:24 ص السبت 15 يناير 2022
الكوسة عند 9 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق الجملة

الخضار والفاكهة

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة اليوم السبت، عند أسعار أمس، في سوق الجملة بالعبور.

وسجل سعر كيلو الطماطم بين 1.5 و3.5 جنيه، والكوسة بين 3 جنيهات و9 جنيهات، الليمون البلدي بين 5 و9 جنيهات.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و3.5 جنيه.

البطاطس بين 2 و3.75 جنيه.

البصل بين 2 و2.75 جنيه.

الكوسة بين 3 جنيهات و9 جنيهات.

الفاصوليا بين 6 و9 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و8 جنيهات.

الملوخية بين 3 و10 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و7 جنيهات.

البسلة بين 4 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

البرتقال البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات.

اليوسفي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 5 و9 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 6 و9 جنيهات.

الموز البلدي بين 5 و9 جنيهات.

أسعار الخضار والفاكهة أسعار الخضروات سوق العبور الطماطم البطاطس

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