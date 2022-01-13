سعر كرتونة البيض يتجاوز 60 جنيها في الأسواق مع زيادة الطلب

01:29 م الخميس 13 يناير 2022
سعر كرتونة البيض يتجاوز 60 جنيها في الأسواق مع زيادة الطلب

كرتونة البيض

كتبت- شيرين صلاح:

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار البيض شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الأسبوع الجاري مع زيادة الطلب عليه.

وأضاف السيد أن سعر كرتونة البيض ارتفع بالمزرعة إلى بين 48 جنيهًا و49.5 جنيه مقابل 45 جنيهًا، ليباع في الأسواق بين 60 و62 جنيهًا حسب المنطقة التي يباع فيها.

وذكر السيد أن سعر كرتونة البيض في مستويات مرتفعة منذ فترة بسبب زيادة الطلب على الشراء.

وبحسب السيد، ارتفع سعر كيلو الدواجن البيضاء بالمرزعة إلى 26 جنيهًا اليوم مقابل 24 جنيهًا في بداية الأسبوع، لتباع في الأسواق بسعر 31 جنيهًا للكيلو.

ووفقا لقول رئيس الشعبة، فإن سعر كيلو الدواجن حاليا هو السعر العادل للمربي، والذي يغطي تكلفة التربية حاليا، في ظل ارتفاع سعر الأعلاف.

وقال السيد إن متوسط سعر طن العلف حاليا يتراوح بين 9100 و9200 جنيه، باختلاف نوعه.

واستقر سعر كيلو الدواجن البلدي بالمزرعة عند 32 جنيهًا، لتباع بالأسواق للمستهلك 38 جنيهًا للكيلو.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.

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