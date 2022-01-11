4 جنيهات زيادة في سعر الذهب اليوم بمصر خلال منتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

عاد سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع منتصف التعاملات للارتفاع، وزاد الجرام 4 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، بسبب ارتفاع سعر المعدن عالميا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب تراجع بشكل طفيف، وهبط الجرام جنيها واحدا، في بداية تعاملات اليوم.

وتشهد حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ بداية الشهر الجاري، بحسب نجيب.

توقع نجيب مزيد من الارتفاع في سعر الجرام خلال تعاملات اليوم.

وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية.

وكانت مبيعات الذهب تراجعت خلال الربع الأخير من العام الجاري، خاصة مع بداية العام الدراسي، وفقا لقول إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات لمصراوي في وقت سابق.

وتوقع هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، تحرك مبيعات السوق خلال إجازة النصف الأول من العام الدراسي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفع أسعار الذهب عيار 14 إلى 525 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 679 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 إلى 792 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 إلى 905 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 6336 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميا

وارتفع سعر الذهب عالميًا سجل في منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، سجل نحو 1805 دولارات للأوقية، بزيادة قدره 0.19%، في الساعة 1:09 ظهرا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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