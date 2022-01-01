سعر الذهب في مصر مع بداية تعاملات السبت

10:32 ص السبت 01 يناير 2022
سعر الذهب في مصر مع بداية تعاملات السبت

أسعار الذهب

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الذهب، مع بداية تعاملات اليوم السبت، عند أسعار أمس الجمعة.

وكان سعر الذهب قفز 5 جنيهات بالأمس مدفوعًا بزيادة الأسعار عالميا.

أسعار الذهب اليوم

بلغت أسعار الذهب عيار 14 نحو 531 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 682 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 795 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 905 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب إلى 6360 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنهاية تعاملات أمس، إلى نحو 1829 دولارا للأوقية، بزيادة 0.80% وفقا لبيانات بلومبرج.

وكان الذهب يتداول الخميس، عند مستوى 1807 دولارات للأوقية، لكنه قفز، مع توديع العام 2021.

واليوم والغد عطلة رسمية.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

سعر الذهب في مصر أسعار الذهب عيار 21 عيار 18 عيار 24 سعرالجنيه الذهب

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