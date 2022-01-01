ارتفاع الجمبري.. أسعار السمك اليوم السبت ف سوق العبور

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر كيلو الجمبري، بينما انخفض سعر كيلو المكرونة السويسي والكابوريا، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس الجمعة.

ووفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، استقر سعر السمك البلطي، اليوم السبت ليتراوح اليوم بين 21 و24 جنيها.

وانخفض سعر كيلو المكرونة السويسي 10 جنيهات ليتراوح اليوم بين 30 و 50 جنيها.

وارتفع سعر كيلو الجمبري 20 جنيهات، ليتراوح بين 90 و180 جنيها.

وانخفض سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و120 جنيها، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

وبقي سعر كيلو البوري ثابتا، ليتراوح بين 40 و50 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170جنيها.