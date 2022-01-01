ارتفاع الجمبري.. أسعار السمك اليوم السبت ف سوق العبور

10:58 ص السبت 01 يناير 2022
ارتفاع الجمبري.. أسعار السمك اليوم السبت ف سوق العبور

أسعار السمك

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر كيلو الجمبري، بينما انخفض سعر كيلو المكرونة السويسي والكابوريا، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس الجمعة.

ووفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، استقر سعر السمك البلطي، اليوم السبت ليتراوح اليوم بين 21 و24 جنيها.

وانخفض سعر كيلو المكرونة السويسي 10 جنيهات ليتراوح اليوم بين 30 و 50 جنيها.

وارتفع سعر كيلو الجمبري 20 جنيهات، ليتراوح بين 90 و180 جنيها.

وانخفض سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و120 جنيها، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

وبقي سعر كيلو البوري ثابتا، ليتراوح بين 40 و50 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170جنيها.

أسعار السمك سوق العبور سعر السمك البلطي سعر الجمبري

الخبر التالى:

المستوردين: مبيعات الكريسماس تنشط المبيعات وتخفيضات تصل إلى 30%

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
871

إصابات اليوم

32

وفيات اليوم

799

متعافون اليوم

384728

إجمالي الإصابات

21727

إجمالي الوفيات

320024

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا