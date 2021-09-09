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مبيعات محلية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات آخر جلسات الأسبوع

03:03 م الخميس 09 سبتمبر 2021
مبيعات محلية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات آخر جلسات الأسبوع

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 فى نهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بنسبة بلغت 0.71% إلى مستوى 11056 نقاط.

كما هبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.63%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.35%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 45.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 24.3 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 21.5 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع في نهاية تداولات جلسة أمس بنسبة 0.41% إلى مستوى 11135 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.

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