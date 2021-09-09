علاء عز: ندرس تنفيذ مشروعات بمصر وأفريقيا بالتعاون مع مؤسسات دولية

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحادي الغرف التجارية المصرية والأفريقية، لمصراوي، إن الاتحادين المصري والأفريقي يدرسان عددا من المشروعات لدعم القطاع الخاص من أجل عرضها وتنفيذها بالتعاون مع المؤسسات الدولية التنموية.

وأضاف عز، على هامش منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، الذي يعقد حاليا بالقاهرة، أن من بين مجالات هذه المشروعات التدريب، ودعم الحاضنات، والمشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

وذكر أن من بين هذه المشروعات أيضا بعض المشروعات المتخصصة في عدد من القطاعات من بينها الاقتصاد الرقمي، والغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والزراعة، والنقل واللوجستيات.

وتابع: "نعمل حاليا على الانتهاء من دراسات هذه المشروعات من أجل التقدم بها إلى المؤسسات الدولية، والتي سيتم الاتفاق مع كل مؤسسة على حسب أولوياتها من مجالات هذه المشروعات".

وأكد أن هناك 18 مشروعا يتم تنفيذها حاليا من خلال اتحاد الغرف المصرية الأوروبية بالتعاون مع المؤسسات التنموية الدولية عبر منح عبر هذه المؤسسات.

وحول دور اتحادي الغرف المصرية والأفريقية في العمل على تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، قال عز إنه يتم إجراء حملات توعية عبر اتحادات الغرف بالدول الأفريقية من أجل قيام القطاع الخاص بدوره في الضغط على حكومات هذه الدول من أجل إقرار هذه الاتفاقية بعد توقيعها.

وذكر أن الاتحاد المصري يعمل بالتوازي على خلق خطوط شحن مباشرة بين مصر والدول الأفريقية، والربط بين المستوردين والمصدرين المصريين من أجل الاتفاق فيما بينهم على استغلال نفس رحلات الشحن التجارية للدول الأفريقية ذهابا وعودة من خلال شحن الصادرات والواردات من أجل خفض تكلفة الشحن.

وأوضح أن الاتحاد يعمل على إجراء دراسات على عدد من مشروعات النقل واللوجستيات، والمهندس إبراهيم العربي بصفته كرئيس للاتحادين المصري والأفريقي مول عددا من الدراسات للشحن المباشر مع أسواق مستهدفة لمصر، كما قامت وزارة قطاع الأعمال بإنشاء خط شحن مباشر مع كينيا.

وأضاف أنه يتم العمل على دراسة تنفيذ عدد من المراكز اللوجستية في 12 دولة أفريقية بتمويل من القطاع الخاص، من أجل تسهيل عمليات التجارة بين مصر وهذه الدول عبر توفير البضائع الحاضرة من خلال هذه المراكز، حيث اقترب أحد هذه المراكز في كينيا من نهاية التنفيذ، إلى جانب قرب الانتهاء من دراسات إنشاء مركز آخر في جنوب أفريقيا.