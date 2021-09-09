خسائر "شيني" تتراجع 71% خلال العام المالي الماضي

كتبت- شيماء حفظي:

تراجعت خسائر الشركة العامة للخزف والصيني "شيني" خلال العام المالي الماضي 2020-2021 بنحو 71% مقارنة بالعام المالي السابق له.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة، في بيانها المرسل للبورصة اليوم الخميس، أن صافي الخسائر تراجع إلى 15.7 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل 54.3 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

وتراجعت إيرادات الشركة في العام المالي 2020-2021، لتسجل 223.4 مليون جنيه، مقابل 267.5 مليون جنيه خلال العام المالي السابق.

كما وافق مجلس الإدارة، على العرض على الجمعية العامة غير العادية لمقترح زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 100.7 مليون جنيه ليصبح 302.2 مليون جنيه، لإعادة الهيكلة المالية والفنية للشركة.

وأوضح مجلس الإدارة أن الزيادة ستكون نقدية، على أن يتم عقد مجلس إدارة لاحق لاعتماد نموذج نموذج الإفصاح وفقا لأحكام المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة، وزيادة رأس المال المرخص به من 150 مليون جنيه إلى 350 مليون جنيه.

وتعمل الشركة في صناعة منتجات الخزف والصيني وسيراميك الأرضيات والحوائط وسائر المنتجات التي تتصل بها أو تتفرع عنها، والاتجار في تلك المنتجات والمواد التي تلزم أو تتخلف عنها، سواء في السوق المحلي أو التصدير.