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أسعار الذهب في مصر تتراجع لليوم الرابع خلال تعاملات الخميس

12:31 م الخميس 09 سبتمبر 2021
أسعار الذهب في مصر تتراجع لليوم الرابع خلال تعاملات الخميس

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب في مصر التراجع لليوم الرابع على التوالي، وهبط سعر الجرام جنيهًا واحدًا اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه أمس، على الرغم من ارتفاع أسعار المعدن بالبورصات العالمية.

وكانت أسعار الذهب في السوق المحلي تراجعت جنيهين للجرام خلال تعاملات يوم الاثنين الماضي، كما هبط سعر الجرام جنيهين أيضا الثلاثاء، وانخفض الجرام 4 جنيهات أمس، ليصبح مجموع قيمة التراجع بذلك 9 جنيهات على مدار الأيام الأربعة الماضية.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 783 جنيهًا مقابل 784 جنيهًا أمس.

وسجل سعر الجرام من الذهب عيار 18 نحو 671 جنيهًا، وعيار 24 نحو 895 جنيهًا، وبلغت قيمة الذهب في الجنيه 6264 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بنسبة 0.34%، ووصل سعر الأوقية إلى 1795.4 دولار في الساعة 12:18 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

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