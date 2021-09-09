اللحوم والدواجن تقود "التضخم الشهري" إلى تسجيل معدل سالب خلال أغسطس



كتب- مصطفى عيد:

قادت أسعار مجموعات اللحوم والدواجن والأسماك والملابس الجاهزة التضخم الشهري إلى تسجيل معدل سالب بنسبة 0.1% لإجمالي الجمهورية في شهر أغسطس الماضي، مقارنة بالأسعار خلال شهر يوليو الماضي.

وكان التضخم الشهري لشهر يوليو الماضي سجل معدلا موجبا 1% مقارنة بشهر يونيو الماضي.

ويعني تسجيل التضخم الشهري معدلا سالبا أن المستوى العام للأسعار في إجمالي الجمهورية انخفض خلال أغسطس مقارنة بمستواه في يوليو الماضي.

وانخفض معدل التضخم الشهري في المدن خلال أغسطس الماضي ولكنه سجل معدلا موجبا 0.1% مقابل 0.9% خلال يوليو الماضي.

وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان له اليوم الخميس، انخفاض التضخم الشهري وتسجيله معدلا سالبا لإجمالي الجمهورية خلال أغسطس إلى انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (4.3%)، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.8%)، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.2%).

ويأتي ذلك رغم ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (4.7%) في أغسطس، ومجموعة الفاكهة بنسبة (1.3%)، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.3%).

كما ارتفعت أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (1.9%)، ومجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (1.8%)، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.5%) خلال أغسطس، بحسب بيانات جهاز الإحصاء.

وكان معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل ارتفاعًا للشهر الرابع على التوالي خلال شهر أغسطس إلى 6.4% مقابل 6.1% في يوليو، وسجل في المدن 5.7% خلال أغسطس مقابل 5.4% في يوليو الماضي.