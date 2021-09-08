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أتراجع البلطي والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء

09:53 ص الأربعاء 08 سبتمبر 2021
أتراجع البلطي والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 22 و26 جنيها، كما تراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات ليتراوح بين 60 و75 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 50 و60 جنيها، كما استقر سعر كيلو الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 جنيها و110 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الكابوريا، اليوم، بين 30 و130 جنيها.

وبقي سعر كيلو الجمبري الصغير ثابتا، ليتراوح بين 85 و165 جنيها، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

أسعار الأسماك السمك البلطي السمك المكرونة سوق العبور

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