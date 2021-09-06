ارتفاع جديد في الطماطم.. تعرف على أسعار بقية الخضر والفاكهة اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار 5 أصناف من الخضراوات بين 25 قرشا وجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

وتراجعت أسعار الفاصوليا، والفلفل الرومي البلدي، والتين البرشومي بين جنيه و12 جنيها، اليوم، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 3 و6 جنيهات، بزيادة جنيه.

البطاطس بين 3 جنيهات و6.5 جنيه.

البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الكوسة بين 3.5 جنيه و6 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 10 جنيهات و18 جنيها، بانخفاض 12 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات, بزيادة 25 قرشا.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 3 و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 4 و7 جنيهات.

التفاح المصري بين 12 و18 جنيها.

الكانتلوب بين 3 و6 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

التين البرشومي بين 7 جنيهات و13 جنيها، بانخفاض جنيه.

المانجو العويس بين 20 و40 جنيها.

المانجو الزبدية بين 14 و20 جنيها.

المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.