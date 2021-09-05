تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس أسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 792 جنيهًا، هو سعر أمس.

وسجل سعر الجرام من الذهب عيار 18 نحو 679 جنيهًا، وعيار 24 نحو 905 جنيهات، وبلغت قيمة الذهب في الجنيه 6336 جنيهًا.

واليوم عطلة رسمية بالبورصات العالمية.