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أسعار الذهب العالمية تقفز في نهاية تداولات الأسبوع

10:03 ص السبت 04 سبتمبر 2021
أسعار الذهب العالمية تقفز في نهاية تداولات الأسبوع

أسعار الذهب العالمية

القاهرة- وكالات:

قفزت أسعار الذهب العالمية بنسبة 1% في نهاية تعاملات أمس، آخر جلسات الأسبوع.

ووفقًا لبيانات وكالة بلومبرج بلغت أسعار أوقية الذهب 1827.7 دولار بارتفاع قدره 18 دولارًا.

واليوم وغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.

أسعار الذهب العالمية أسعار الذهب الذهب دولار

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