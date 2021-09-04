أسعار الذهب العالمية تقفز في نهاية تداولات الأسبوع

القاهرة- وكالات:

قفزت أسعار الذهب العالمية بنسبة 1% في نهاية تعاملات أمس، آخر جلسات الأسبوع.

ووفقًا لبيانات وكالة بلومبرج بلغت أسعار أوقية الذهب 1827.7 دولار بارتفاع قدره 18 دولارًا.

واليوم وغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.