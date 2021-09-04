أسعار الذهب العالمية تقفز في نهاية تداولات الأسبوع
10:03 ص السبت 04 سبتمبر 2021
القاهرة- وكالات:
قفزت أسعار الذهب العالمية بنسبة 1% في نهاية تعاملات أمس، آخر جلسات الأسبوع.
ووفقًا لبيانات وكالة بلومبرج بلغت أسعار أوقية الذهب 1827.7 دولار بارتفاع قدره 18 دولارًا.
واليوم وغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.
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