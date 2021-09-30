"إي فاينانس" تعلن النطاق السعري ومواعيد عملية طرح أسهمها بالبورصة المصرية

كتب- علاء حجاج:

أعلنت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، العاملة في مجال تطوير وإدارة وتشغيل الشبكات التكنولوجية للمعاملات الرقمية، النطاق السعري لعملية طرح أسهم الشركة بالبورصة المصرية، بحسب بيان من الشركة اليوم الخميس.

وقالت الشركة إنه حددت النطاق السعري لعملية الطرح ليتراوح بين 12.50 جنيه و13.98 جنيه للسهم.

وأضافت أنه سيتم إعلان السعر النهائي للطرح يوم 9 أكتوبر 2021 وفقًا لسير عملية تسجيل طلبات الاكتتاب، علمًا بأنه سوف يتم فتح باب تلقي طلبات الاكتتاب في شريحة الطرح العام للجمهور اعتبارًا من 6 أكتوبر 2021 حتى 13 أكتوبر 2021، على أن يبدأ التداول على أسهم الشركة بحلول 18 أكتوبر 2021.

وتعتزم إي فاينانس طرح 80 مليون سهم من الأسهم الحالية في طرح ثانوي بالبورصة المصرية، وتنفيذ الطرح العام في السوق الأولي لنحو 177.8 مليون سهم عادي، وبما يعادل إجمالاً 14.5% من أسهم رأسمال الشركة، بحسب البيان.

وقالت الشركة إنه سوف يتم تنفيذ الطرح المرتقب من خلال شريحتين إحداهما طرح خاص للمؤسسات المالية من عدة أسواق من بينها السوق المصرية "شريحة المؤسسات"، والأخرى طرح عام للمستثمرين الأفراد بالسوق المصرية "شريحة الطرح العام للجمهور".

وأضافت أنها تعتزم توظيف حصيلة الطرح الأولي لتمويل التوسعات المخططة ضمن استراتيجية النمو التي تتبناها الشركة.

وكانت الشركة حصلت على الموافقات اللازمة لتسجيل أسهمها بالبورصة المصرية من الهيئة العامة للرقابة المالية في 23 سبتمبر الجاري.

وأشارت الشركة إلى أن إتمام عملية الطرح المرتقب وبدء التداول على أسهم الشركة يجري وفق متطلبات واشتراطات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، وعقب الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر.

وتقوم كل من شركة رينيسانس كابيتال إيجيبت لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية "رينيسانس كابيتال"، وشركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية "سي آي كابيتال"، وشركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية "الأهلي فاروس" بدور مدير الطرح، بينما يقوم بنك الاستثمار "إن أي كابيتال" بدور مستشار الطرح.

ويقوم مكتب زكي هاشم وشركاه بدور المستشار القانوني للشركة في عملية الطرح، بينما يقوم مكتب نورتون روز فولبرايت بدور المستشار القانوني الأمريكي لمدير الطرح.

وفي تعليقه على عملية الطرح المرتقب، قال إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي فاينانس، إن الشركة تحظى بمكانة تؤهلها للاستفادة من الأسس القوية التي يذخر بها قطاع المعاملات الرقمية في مصر بفضل سابقة أعمالها على صعيد تشغيل وإدارة الشبكة المالية للحكومة المصرية، وصولاً إلى نموذج أعمالها القائم على التنوع والتكامل بين أركان منظومة المعاملات الرقمية من خلال الشركات التابعة للمجموعة.

وذكر أن الشركة تخطط لتوظيف حصيلة الطرح العام الأولي في اقتناص الفرص الجديدة بمجال المعاملات الرقمية وتوظيف أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا من خدمات وحلول ابتكارية لتعظيم المردود الإيجابي لجميع أطراف المنظومة بما في ذلك الهيئات والأجهزة الحكومية ومجتمع الأعمال والشركات وجمهور العملاء.

وأوضح سرحان أن الشركة ستستعين في سبيل تحقيق ذلك بتحديث هيكلها التنظيمي وتبني رؤية استراتيجية متكاملة المحاور، فضلاً عن طاقاتها وقدراتها التشغيلية الموسعة.

وتأسست "إي فاينانس" عام 2005 بغرض تشغيل وإدارة الشبكة المالية للحكومة المصرية، وأصبحت الشركة الجهة الوحيدة المرخصة بتنفيذ وتسوية المعاملات المالية الرقمية للدفع والتحصيل الإلكتروني لصالح الحكومة المصرية وهي الشريك الرقمي الأول للحكومة المصرية ويغطي نموذج أعمالها جميع أركان منظومة المدفوعات الرقمية.

وبلغت إيرادات المجموعة 1.2 مليار جنيه مصري خلال عام 2020 بمعدل نمو سنوي مركب 30% بين عامي 2018 و2020، فيما بلغت الإيرادات 904 ملايين جنيه خلال النصف الأول من عام 2021.

ووصلت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك إلى 465 مليون جنيه بمعدل نمو سنوي مركب 35% بين عامي 2018 و2020 فيما بلغت الأرباح التشغيلية 379 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2021، وفقا للبيان.