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البورصة تهبط 1% في بداية تعاملات اليوم الخميس

10:17 ص الخميس 30 سبتمبر 2021
البورصة تهبط 1% في بداية تعاملات اليوم الخميس

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الخميس للجلسة الرابعة على التوالي، حيث انخفض بنسبة بلغت 1.02% إلى مستوى 10285 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.22%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 0.1%.

وأنهى المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تعاملات جلسة أمس على هبوط بنسبة 0.53% إلى مستوى 10391 نقطة.

البورصة اليوم مؤشر البورصة البورصة المصرية

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