البورصة تهبط 1% في بداية تعاملات اليوم الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الخميس للجلسة الرابعة على التوالي، حيث انخفض بنسبة بلغت 1.02% إلى مستوى 10285 نقطة.
وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.22%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 0.1%.
وأنهى المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تعاملات جلسة أمس على هبوط بنسبة 0.53% إلى مستوى 10391 نقطة.
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