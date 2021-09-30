البورصة تهبط 1% في بداية تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الخميس للجلسة الرابعة على التوالي، حيث انخفض بنسبة بلغت 1.02% إلى مستوى 10285 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.22%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 0.1%.

وأنهى المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تعاملات جلسة أمس على هبوط بنسبة 0.53% إلى مستوى 10391 نقطة.