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أسعار البيض تواصل الارتفاع.. والكرتونة تتخطى 50 جنيهًا بالأسواق

12:20 م الأحد 26 سبتمبر 2021
أسعار البيض تواصل الارتفاع.. والكرتونة تتخطى 50 جنيهًا بالأسواق

أسعار البيض

كتبت- شيرين صلاح:

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار كرتونة البيض ارتفعت جنيهًا واحدًا بالأسواق ليتخطى سعر الكرتونة 50 جنيهًا اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس.

وارتفع سعر الكرتونة إلى بين 43.5 جنيه و46 جنيهًا، ليباع للمستهلك في الأسواق بين 47 و51 جنيهًا، باختلاف نوعه.

وذكر السيد، أن ارتفاع الأسعار يرجع إلى خروج بعض مربي الدواجن من منظومة التربية خلال الفترة الماضية في ظل ارتفاع أسعار العلف وزيادة تكلفة التربية، بالإضافة إلى زيادة الطلب مع بداية دخول بعض الطلاب للمدراس.

وتوقع السيد، أن تعود أسعار البيض إلى الانخفاض تدريجيا مع بداية شهر أكتوبر المقبل، وزيادة الإنتاج منه في المزارع.

وبحسب السيد، فإن سعر الكتكوت أيضا ارتفع إلى بين 9 جنيهات و11 جنيهًا بالمزرعة مقابل 7 و10 جنيهات.

وأوضح السيد، أن ارتفاع أسعار الكتاكيت في المزارع غير مبرر مع وجود وفرة من الدواجن بالمزارع.

عن أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق اليوم قال السيد، إن سعر كيلو سجل 25 جنيهًا بالمزرعة، ليباع بنحو 29 جنيهًا للمستهلك.

وأضاف السيد، أن سعر كيلو الدواجن البلدي بالمزرعة يتراوح بين 36 و37 جنيهًا، وتباع بالأسواق بنحو 43 جنيهًا.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.

أسعار البيض عبد العزيز السيد الدواجن غرفة القاهرة التجارية

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