تراجع كبير لأسعار الأسماك بسوق العبور.. وزيادة طفيفة لـ "البلطي" خلال أسبوع

القاهرة – مصراوي:

تراجعت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، في سوق العبور، خلال الأسبوع الماضي، بينما ارتفع سعر البلطي، ارتفاعا طفيفًا، اليوم الجمعة مقابل الجمعة الماضي.

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيهًا واحدًا خلال تعاملات اليوم الأسبوع، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، ليتراوح بين 21 و24 جنيهًا.

بينما تراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 20 و30 جنيها، ليتراوح اليوم الجمعة بين 40 و50 جنيها، مقابل 60 و 80 جنيهًا، الجمعة الماضي.

وتراجع كيلو الجمبري الصغير 10 جنيهات ليتراوح بين 90 و160 جنيها، اليوم الجمعة.

وانخفض سعر كيلو البوري، بين 10 جنيهات و20 جنيهًا، ليتراوح اليوم بين 40 و 50 جنيهًا مقابل 60 و70 جنيهًا الجمعة الماضي.

واستقر سعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها وهي نفس أسعار الجمعة الماضي.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 جنيها و110 جنيهات وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.