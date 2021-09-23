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أسعار الذهب تعاود التراجع في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس

01:14 م الخميس 23 سبتمبر 2021
أسعار الذهب تعاود التراجع في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

عادت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس للانخفاض، وهبط الجرام الواحد 2.5 جنيه، مقارنة بأسعار أمس، على الرغم من ارتفاع المعدن عالميا.

وكان سعر جرام الذهب في مصر صعد أمس 5 جنيهات دفعة واحدة.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 هبط اليوم إلى 777.5 جنيه مقابل 780 جنيها، أمس.

وأضاف نجيب، أن سعر جرام الذهب عيار 18 سجل نحو 666 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 889 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6220 جنيها.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بنسبة 0.21%، ووصل سعر الأوقية إلى 1771.5 دولار في الساعة 12:26 ظهرا بتوقيت القاهرة.

أسعار الذهب الذهب عيار 21 عيار 18 عيار 24

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