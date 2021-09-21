المالية تبدأ صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين بالجهاز الإداري للدولة

كتب- مصطفى عيد:

بدأت وزارة المالية في صرف مرتبات شهر سبتمبر الجاري للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، اليوم الثلاثاء، والذي يستمر على مدار 3 أيام حتى الخميس المقبل، على أن يتم صرف المرتبات للجهات التي لم تصرف في هذه المواعيد يومي الأحد والاثنين المقبلين 26 و27 سبتمبر.

وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أعلن في بيان سابق لوزارة المالية، تقديم مواعيد صرف المرتبات، عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من العام المالي الجديد.

وقال الوزير إنه تم تقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على خمسة أيام خلال هذه الأشهر، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

جهات صرف اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر

تتضمن جهات الجهاز الإداري للدولة التي بدأ صرف مرتبات العاملين بها اليوم الثلاثاء 33 وزارة وهيئة من بينها وزارات الصحة، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والنقل، والاتصالات، والقوى العاملة، والإنتاج الحربي، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وقطاع الأعمال العام، وشئون مجلس النواب، والمصالح والهيئات التابعة لها.

ومن بين هذه الوزارات كذلك وزارات الداخلية، والأوقاف، والثقافة، والآثار، والإسكان، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والبيئة، والسياحة، والبترول، بالإضافة إلى المصالح والهيئات التابعة لكل الوزارات المذكورة.

ويتضمن صرف المرتبات اليوم كذلك العاملين في مديريات الشئون الصحية، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والطرق والنقل، والقوى العاملة، والإسكان والمرافق بالمحافظات.

ومن المقرر أيضا صرف مرتبات سبتمبر اليوم للعاملين في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس النواب.

جهات صرف غدٍ الأربعاء 22 سبتمبر

من المقرر أن يبدأ غدا الأربعاء صرف المرتبات للعاملين في 20 وزارة وهيئة تشمل وزارات التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي، والمصالح والهيئات التابعة لهذه الوزارات، إلى جانب العاملين بدواوين عموم المحافظات، ومديريات التنظيم والإدارة والجامعات بمختلف المحافظات.

كما تتضمن جهات صرف المرتبات غدا القضاء والنيابة العامة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمحكمة الدستورية العليا، ودار الإفتاء المصرية، واللجنة العليا للانتخابات، ومعهد الخدمات المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

جهات صرف بعد غدٍ الخميس 23 سبتمبر

ينتظر بعد غدٍ الخميس صرف المرتبات للعاملين في 13 وزارة وهيئة تتضمن وزارات التربية والتعليم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية والمصالح والهيئات التابعة لهذه الوزارات، إلى جانب مديريات التربية والتعليم، والزراعة، والطب البيطري، والشباب والرياضة بالمحافظات.

ومن المقرر كذلك صرف مرتبات سبتمبر بعد غدٍ للعاملين في الأزهر الشريف، ورئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية، وباقي الجهات الأخرى التي لم تصرف مرتباتها خلال اليومين السابقين.

ويمكن للجهات التي لم تستطع صرف مرتبات العاملين بها خلال الأيام الثلاثة المذكورة الصرف في يومي 26 و27 سبتمبر.