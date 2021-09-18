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الطماطم عند 6 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم في سوق العبور

09:54 ص السبت 18 سبتمبر 2021
الطماطم عند 6 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم في سوق العبور

أسعار الخضروات والفاكهة

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت عند أسعار أمس.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 3 و6 جنيهات.

البطاطس بين 3.5 و6.5 جنيه.

البصل بين 1.5 و 3.5 جنيه.

الكوسة بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين جنيه و2 جنيه.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 5 و9 جنيهات.

الليمون البلدي بين 4 و7 جنيهات.

التفاح المصري بين 12 و18 جنيها.

الكانتلوب بين 6 و9 جنيهات.

الجوافة بين 4 و8 جنيهات.

المانجو العويس بين 18 و22 جنيها.

المانجو الزبدية بين 14 و20 جنيها.

المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها

أسعار الخضر والفاكهة سوق العبور سوق الجملة الطماطم

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