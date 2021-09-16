تراجع جديد في أسعار الذهب بمصر.. والجرام يفقد 13 جنيهًا اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب تراجعها في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس، وتراجع الجرام 8 جنيهات، مقارنة بأسعار الظهر.

وكانت أسعار الذهب في السوق المحلي هبطت 4 جنيهات في بداية تعاملات اليوم، ثم واصلت تراجعها وهبطت بعد منتصف الظهر جنيهًا واحدًا، قبل أن تهبط 8 جنيهات أخرى، لتصبح قيمة التراجع 13 جنيها على مدار اليوم.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 772 جنيهًا مقابل 780 جنيهًا، مقارنة بأسعار بعد منتصف الظهر.

وسجل سعر الجرام من الذهب عيار 18 نحو 662 جنيهًا وعيار 24 نحو 882 جنيهًا، وقيمة الذهب في الجنيه 6176 جنيهًا.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بنسبة 2.2%، ووصل سعر الأوقية إلى 1753.8 دولار في الساعة 4:41 عصرًا بتوقيت القاهرة.