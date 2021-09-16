أسعار الذهب في مصر تعاود الهبوط خلال تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

عادت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس للهبوط، وتراجع الجرام 4 جيهات، مقارنة بأسعار أمس.

وكانت أسعار الذهب في السوق المحلي ارتفعت جنيهين أمس الأربعاء بعد استقرار دام 4 أيام على التوالي بالأسواق.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 781 جنيهًا مقابل 785 جنيهًا، مقارنة بسعر أمس.

وسجل سعر الجرام من الذهب عيار 18 نحو 669 جنيهًا وعيار 24 نحو 893 جنيهًا، وقيمة الذهب في الجنيه 6248 جنيهًا.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بنسبة 0.88%، ووصل سعر الأوقية إلى 1778.24 دولار في الساعة 12:19 ظهرًا بتوقيت القاهرة.