Masrawy logo white

أسعار الذهب في مصر تعاود الهبوط خلال تعاملات اليوم الخميس

12:24 م الخميس 16 سبتمبر 2021
أسعار الذهب في مصر تعاود الهبوط خلال تعاملات اليوم الخميس

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

عادت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس للهبوط، وتراجع الجرام 4 جيهات، مقارنة بأسعار أمس.

وكانت أسعار الذهب في السوق المحلي ارتفعت جنيهين أمس الأربعاء بعد استقرار دام 4 أيام على التوالي بالأسواق.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 781 جنيهًا مقابل 785 جنيهًا، مقارنة بسعر أمس.

وسجل سعر الجرام من الذهب عيار 18 نحو 669 جنيهًا وعيار 24 نحو 893 جنيهًا، وقيمة الذهب في الجنيه 6248 جنيهًا.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بنسبة 0.88%، ووصل سعر الأوقية إلى 1778.24 دولار في الساعة 12:19 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

أسعار الذهب الذهب سعر جرام الذهب عيار 21 عيار 18 عيار 24

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
503

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

325

متعافون اليوم

293951

إجمالي الإصابات

16895

إجمالي الوفيات

247450

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا