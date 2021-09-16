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أسعار الذهب العالمية تتراجع للجلسة الرابعة في بداية تعاملات اليوم الخميس

10:07 ص الخميس 16 سبتمبر 2021
أسعار الذهب العالمية تتراجع للجلسة الرابعة في بداية تعاملات اليوم الخميس

أسعار الذهب العالمية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب العالمية، في بداية تعاملات جلسة اليوم الخميس، للجلسة الرابعة على التوالي، مقارنة بختام جلسة أمس، وفقا لوكالة بلومبرج.

ووفقا لبيانات الوكالة، تراجع سعر أوقية الذهب إلى 1786.6 دولار، بانخفاض قدره 7.4 دولار، في الساعة 10 صباحا بتوقيت القاهرة.

وسجل سعر أوقية الذهب، في ختام جلسة أمس نحو 1794.07 دولار.

أسعار الذهب العالمية أسعار الذهب الذهب دولار

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