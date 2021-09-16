أسعار الذهب العالمية تتراجع للجلسة الرابعة في بداية تعاملات اليوم الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
تراجعت أسعار الذهب العالمية، في بداية تعاملات جلسة اليوم الخميس، للجلسة الرابعة على التوالي، مقارنة بختام جلسة أمس، وفقا لوكالة بلومبرج.
ووفقا لبيانات الوكالة، تراجع سعر أوقية الذهب إلى 1786.6 دولار، بانخفاض قدره 7.4 دولار، في الساعة 10 صباحا بتوقيت القاهرة.
وسجل سعر أوقية الذهب، في ختام جلسة أمس نحو 1794.07 دولار.
الخبر التالى:ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الخميس
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