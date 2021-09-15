شعبة الدواجن: أسعار الأعلاف تواصل التراجع بالأسواق.. والطن يهبط 200 جنيه

كتبت- شيرين صلاح:

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر العلف واصل تراجعه خلال الأيام الماضية بالأسواق مع هدوء الطلب، وهبط سعر الطن 200 جنيه.

وكانت أسعار الأعلاف تراجعت خلال الأسبوعين الماضيين بين 100 جنيه و150 جنيهًا.

ويتراوح سعر طن العلف حاليا بين 7900 جنيه و7950 جنيهًا مقابل 8100 و8150 جنيهًا، قبل الانخفاض.

وتستورد مصر الأعلاف من أمريكا والبرازيل وأوكرانيا، ولكن النسبة الأكبر يتم استيرادها من أمريكا، بحسب نبيل درويش رئيس اتحاد منتجي الدواجن سابقا لمصراوي.

وذكر السيد، أن السعر الحالي ما زال مرتفعا مقارنة بأسعار العام الماضي في نفس الفترة، مشيرا إلى أن سعر الطن العام الماضي كان يسجل 5800 جنيه بالأسواق.

وعن أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق اليوم قال السيد، إن سعر كيلو يتراوح بين 24 جنيهًا بالمزرعة، ليباع بنحو 28 جنيهًا للمستهلك.

وأضاف السيد، أن سعر كيلو الدواجن البلدي بالمزرعة يتراوح بين 36 و37 جنيهًا، وتباع بالأسواق بنحو 43 جنيهًا.

وسجل سعر كرتونة البيض بالمزرعة بين 42 و45 جنيهًا، ليباع للمستهلك في الأسواق بين 46 و50 جنيهًا، باختلاف نوعه.

وبحسب رئيس الشعبة، فإن سعر الكتكوت يتراوح بين 7 و10 جنيهات بالمزرعة.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.