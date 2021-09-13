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تصل لـ 50 جنيهًا.. أسعار كرتونة البيض تواصل الارتفاع بالأسواق

01:53 م الإثنين 13 سبتمبر 2021
تصل لـ 50 جنيهًا.. أسعار كرتونة البيض تواصل الارتفاع بالأسواق

كرتونة البيض

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كرتونة البيض بالمزرعة 4 جنيهات خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس، وفقا لقول عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وارتفع سعر كرتونة البيض بالمزرعة بين 42 و45 جنيهًا مقابل 38 و42 جنيهًا، ليباع للمستهلك في الأسواق بين 46 و50 جنيهًا، باختلاف نوعه.

وذكر السيد، أنه لا يوجد سببا واضحا لارتفاع أسعار البيض بالأسواق.

وقال السيد، إن سعر كيلو الدواجن البيضاء يتراوح بين 24 جنيهًا بالمزرعة، ليباع بنحو 28 جنيهًا للمستهلك.

وأضاف السيد، أن سعر كيلو الدواجن البلدي بالمزرعة يتراوح بين 36 و37 جنيهًا، وتباع بالأسواق بنحو 43 جنيهًا.

وبحسب رئيس الشعبة، فإن سعر الكتكوت ارتفع بين 7 و10 جنيهات بالمزرعة مقابل 6 و8 جنيهات.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.

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