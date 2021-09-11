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الطماطم عند 6 جنيهات للكيلو.. تعرف على أسعار الخضر والفاكهة اليوم

09:53 ص السبت 11 سبتمبر 2021
الطماطم عند 6 جنيهات للكيلو.. تعرف على أسعار الخضر والفاكهة اليوم

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت عند أسعار أمس.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 3 و6 جنيهات.

البطاطس بين 3.5 و6.5 جنيه.

البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الكوسة بين 2.5 جنيه و 5 جنيهات.

الفاصوليا بين 9 جنيهات و15 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 و5.5 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 5 جنيهات و6.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 4 و7 جنيهات.

التفاح المصري بين 12 و18 جنيها.

الكانتلوب بين 6 و9 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

المانجو العويس بين 18 و22 جنيها.

المانجو الزبدية بين 14 و20 جنيها.

المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.

أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور

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