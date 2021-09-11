الطماطم عند 6 جنيهات للكيلو.. تعرف على أسعار الخضر والفاكهة اليوم
كتبت- دينا خالد:
استقرت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت عند أسعار أمس.
ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 3 و6 جنيهات.
البطاطس بين 3.5 و6.5 جنيه.
البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
الكوسة بين 2.5 جنيه و 5 جنيهات.
الفاصوليا بين 9 جنيهات و15 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 2 و3.5 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
الخيار البلدي بين 2.5 و5.5 جنيه.
أسعار الفاكهة:
البرتقال الصيفي بين 5 جنيهات و6.5 جنيه.
الليمون البلدي بين 4 و7 جنيهات.
التفاح المصري بين 12 و18 جنيها.
الكانتلوب بين 6 و9 جنيهات.
الجوافة بين 4 و7 جنيهات.
المانجو العويس بين 18 و22 جنيها.
المانجو الزبدية بين 14 و20 جنيها.
المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.
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